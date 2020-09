»Ne razumem nejevernežev, ki epidemijo zavračajo kot izmišljotino«

IZJAVA DNEVA

"Moja osebna izkušnja mi narekuje, da to obolenje ni za banalizirati: gre za resno in smrtonosno obolenje. Ne razumem nejevernežev, ki epidemijo zavračajo kot izmišljotino in jo celo spolitizirajo."

(Prof. dr. Adolf Lukanovič, zdravnik, ki je prebolel covid-19 in bil več tednov v bolnišnici; via MMC RTV SLO)