Hojs pridobil vsaj 189 tisoč evrov premoženjske koristi

Mestna občina Koper pa je bila oškodovana za skupaj milijon evrov

Veliki domoljub: če zna poskrbeti zase, bo znal poskrbeti tudi za domovino. (Na fotografiji Aleš Hojs ob meji na reki Kolpi)

© Borut Krajnc

Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju prodala 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi za 262.920 evrov (brez DDV) oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala in drugih dražiteljev ni bilo, ker parcela ni bila komunalno opremljena in ni imela urejenega dostopa. Leži na pobočju, po katerem bi si moral lastnik sam – tako je veljalo v času prodaje – zgraditi izredno strmo cesto. A potem ko je parcelo po posredovanju Radivoja Andjelkovića, prijatelja Aleša Hojsa in tedanjega svetovalca na mestni občini Koper, kupil Rus Marat Idrisov, se je koprska občina čudežno odločila, da bo to območje sama komunalno uredila. Zgradila bo cesto in kanalizacijo.