Pomen brezplačnega cepljenja proti gripi

Prihaja jesen in naložba v nemoteno delovanje družbe bi bila tudi razširitev možnosti brezplačnega cepljenja proti gripi

Napisa na dunajskem tramvaju: »Tukaj se pravkar cepi zastonj«

Eno srečnejših letošnjih naključij v Sloveniji je bilo končanje epidemije sezonske gripe, še preden smo marca doživeli prvi val epidemije covid-19. »Imeli smo peklensko srečo, da smo bili med prvimi, ki so prestali letošnjo epidemijo gripe. Tako se nam danes ni treba pretirano ukvarjati z vprašanjem, ali ima bolnik, ki ga pripeljejo k nam, morda gripo,« je bila konec marca jasna predstojnica Infekcijske klinike dr. Tatjana Lejko Zupanc. Prav sočasna epidemija gripe je bila eden ključnih razlogov, da so v sosednji Italiji (pre)pozno spoznali, da se je pri njih novi koronavirus razširil med najranljivejše prebivalstvo, v bolnišnice in domove za starejše.