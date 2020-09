Prekršek? Kaznivo dejanje? Oboje?

Paravojaške enote se še vedno lahko prosto gibajo ob meji

Domoljubni vardist

Pred dnevi je Štajerska varda napovedala ponovno povečano prisotnost na meji s Hrvaško, kjer naj bi policiji in vojski »pomagala« loviti begunce. To sicer nemoteno počne že dve leti, čeprav naj bi vse parlamentarne stranke razumele ogorčenje javnosti in napovedujejo obračun s takšnimi paravojaškimi enotami. Varda za prihodnji konec tedna, od 25. do 27. septembra, napoveduje velik tabor v Slovenskih Konjicah, spletni portal Net TV pa o obmejni milici že dlje snema in predvaja dokumentarno serijo …