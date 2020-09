Koga motijo padli kolesarji?

Uničevanje kulturne dediščine

Na plošči je zapisanih 26 imenšportnikov aktivistov

© Uroš Abram

Pred nekaj dnevi je po spletu zakrožila fotografija razbite plošče na spomeniku padlim športnikom kolesarjem nasproti tržnice v Kosezah v Ljubljani. Spomenik, ki je posvečen vsem v NOB padlim kolesarjem, je bil odkrit leta 1952, na sedanje mesto pa postavljen leta 1978. V samostojni Sloveniji je bil že večkrat tarča vandalov, plošča z imeni kolesarjev partizanov je bila večkrat razbita. V zadnjih letih so spomenik nekajkrat polili z oljem ali ga drugače onesnažili. Člani krajevne borčevske organizacije so ga vsakič znova očistili, pogosto s svojimi sredstvi, vsak napad so tudi prijavili na policijsko postajo in na oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, saj spomenik sodi v kulturno dediščino.

Spomenik stoji ob rekreativni in spominski Poti, ki poteka okoli Ljubljane. Umeščen je ob Vodnikovi cesti, v manjšem parku. Okolica spomenika je lepo urejena, člani ZB komandanta Staneta pa ga večkrat na leto očistijo, prinesejo rože in pripravijo krajše žalne slovesnosti. Razbita plošča večjih dimenzij je narejena iz kamna, zato uničevanje ne more biti naključno, saj za takšen vandalizem storilec potrebuje primerno orodje.

Koga leta 2020 motijo kolesarji, ki so padli v boju proti okupatorju? Morda tiste, ki jih motijo tudi kolesarji na petkovih protivladnih protestih ...