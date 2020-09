»Veste, kaj je meni smešno? Janša in Kurz, ki sta šla na hrib!«

"Humor določa distanca do stvari. Vsi pravoverniki, ki menijo, da je resnica njihova, so sumljivi. Če si toliko samokritičen, da imaš lahko distanco, moraš imeti tudi smisel za humor, ki ga pravoverniki nikoli nimajo. Če se malce vrnem na prejšnje vprašanje. Veste, kaj je meni smešno in to kot človeku, ki živi v Latinski Ameriki? Janša in Kurz, ki sta šla na hrib! Harmonika na vrhu Triglava! Ali je res samo to hvalevredno, je to vse, s čimer se lahko ponašamo? Saj je še toliko bolj zanimivih, bolj kompleksnih, bolj intimnih stvari, ki premaknejo naše notranje vzgibe. Niso samo Triglav, zastava domovine, črn kruh, Blejsko jezero in harmonika. Do sem smo prišli, a verjamem, da so še kakšna druga vrata, ki odpirajo dušo. Partizani so imeli, recimo, Prešerna."

(Ejti Štih, slikarka, ki že desetletja živi v Boliviji, o humorju v vladnih strukturah; via STA)