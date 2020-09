Interpelacija zoper ministrico Aleksandro Pivec pripravljena

Bo Aleksandra Pivec prva ministrica Janševe vlade, ki ji bo opozicija spodnesla položaj?

Aleksandra Pivec

© Borut Krajnc

Lista Marjana Šarca je danes drugim opozicijskim strankam z vabilom k sopodpisu poslala predlog interpelacije zoper ministrico za kmetijstvo in odstopljeno predsednico DeSUS Aleksandro Pivec, očitno pa so se z drugimi opozicijskimi strankami za vložitev že uskladili, saj pričakujejo, da jo bodo (z dodatnimi podpisi) vložili v začetku prihodnjega tedna. Glede na stališča, ki so jih o Aleksandri Pivec doslej izrazili poslanci njene stranke, pa je dejansko celo nekaj možnosti, da se ministrica dejansko ne obdrži na ministrskem položaju. Bo Aleksandra Pivec prva ministrica Janševe vlade, ki ji bo opozicija spodnesla položaj?

V LMŠ Aleksandri Pivec očitajo kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so sicer v javnem interesu. Po mnenju LMŠ namreč ob vseh ugotovitvah KPK in razkritjih, povezanih z aferami Vinakras, hotel Marina in tudi njenim obnašanjem ob razkritju, ko javnosti ni hotela pokazati računov, preprosto ni dovolj, da je Pivčeva odstopila kot predsednica DeSUS (kar je po mnenju LMŠ interna zadeva stranke DeSUS), ampak preprosto ne more biti ministrica vlade republike Slovenije.

V LMŠ imajo sicer dovolj poslancev, da sami vložijo interpelacijo, vendar so se v skladu z nenapisanim bontonom ravnanja strank v opoziciji seveda obrnili na ostale opozicijske stranke ter jih povabili, da s svojimi predlogi dopolnijo predlog interpelacije ter k njej prispevajo svoje podpise.

Glede na nespoštljivo ravnanje Aleksandre Pivec s poslanci lastne stranke pa ne bi bilo presenetljivo, če bi se predlogu interpelacije pridružil tudi kakšen poslanec stranke DeSUS. No, ne gre jih precenjevati, predsednik vlade Janez Janša bi se verjetno razhudil in jim namenil kakšno drobtinico manj s svoje vladne mize.