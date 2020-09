Nad korono z delom od doma – če si ga lahko privoščiš

RoadLight/ pixabay

London: več kot desetkrat gosteje poseljen od drugih regij in še do sredine aprila z najvišjo stopnjo Covid-19 smrti v Angliji. Danes obvladuje bolezen bolje kot številni drugi kraji z ostrejšimi ukrepi. Razlog za to morda tiči v (ne)aktivnosti Londončanov, ki še vedno upoštevajo pomladni lockdown in delajo od doma – ker lahko.

Odstotek delovnih mest v financah, zavarovalništvu, IT sektorju in komuniciranju – službah, ki se jih lažje opravlja na daljavo – je v Londonu skoraj dvakrat večji kot v celotnem Združenem kraljestvu. Nasprotno pa velja za SZ Anglije z bolj razširjeno proizvodnjo, trgovino in socialno in zdravstveno dejavnostjo, ki ima najvišjo stopnjo okužb.

Covid-19 nazorno kaže, kako lahko poklic vpliva na stopnjo smrtnosti. (Regionalne) neenakosti v delovnih mestih, plačah in možnostih življenjskega sloga so del družbenih in ekonomskih procesov, zaradi katerih so nekateri ljudje bolj ogroženi od drugih. Prvi korak do dolgoročnega zdravja (družbe) tako ostaja pravičnejše gospodarstvo.

