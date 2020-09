Protestniki bodo danes zahtevali odstop ministra Hojsa

Protestniki se bodo tudi danes zbrali ob 19. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani

Generalni direktor policije Anton Travner in notranji minister Aleš Hojs sta enkrat že "nepreklicno" odstopila ... kljub temu pa Hojs še vedno opravlja funkcijo notranjega ministra. Protestnice in protestniki bodo danes zahtevali njegov odstop.

© Borut Krajnc

Organizatorji protivladnih protestov so prek spletnih družabnih omrežij sporočili, da se bodo danes ponovno zbrali ob 19. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. Dodali so, da bodo shod že tradicionalno nadaljevali do Trga republike in ga zaključili z "obkolitvijo parlamenta", v katerem bo danes potekala interpelacija zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Slednji je v svojem mandatu enkrat že "nepreklicno" odstopil, a funkcijo notranjega ministra opravlja še danes.

"Danes zvečer bodo predstavniki strahovlade v parlamentu obravnavali interpelacijo Hojsu. To bo najboljša priložnost, da jim karseda direktno in glasno sporočimo, kaj zahtevamo: takojšen odstop Hojsa, odstop vlade in predčasne volitve! Zahtevamo transparentnost, demokracijo in državo, v kateri ima oblast ljudstvo in ne skorumpirana politikantska elita!" so zapisali organizatorji protestov na Facebooku.

"Danes zvečer bodo predstavniki strahovlade v parlamentu obravnavali interpelacijo Hojsu. To bo najboljša priložnost, da jim karseda direktno in glasno sporočimo, kaj zahtevamo: takojšen odstop Hojsa, odstop vlade in predčasne volitve! Zahtevamo transparentnost, demokracijo in državo, v kateri ima oblast ljudstvo in ne skorumpirana politikantska elita!"



Organizatorji petkovih protivladnih protestov

Udeleženke in udeležence so pozvali, naj se jim pridružijo na ulicah. "Interpelacija lahko traja do pozno zvečer, zato je dobro, da tisti, ki bomo vztrajali do konca prinesemo topla oblačila, vodo in kakšno okrepčilo. Ne bom jih spustili ven dokler se država ne premakne v pravo smer. V Sloveniji ima oblast ljudstvo!" so dodali.