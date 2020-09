»Vsi bi radi dolgo živeli, nihče pa ne bi bil rad star«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je na te izzive povsem nepripravljena. Hvalimo se s tem, da se življenjska doba podaljšuje, tudi na račun standarda naših stanovalcev, na račun medicine, ki je neizmerno napredovala, mimogrede, povprečna starost stanovalca našega doma je 83 let, ampak družba se obnaša na način, da bi vsi bi radi dolgo živeli, nihče pa ne bi bil rad star. Starost je stigmatizirana, kar je ob covidu-19 prišlo še bolj do izraza. To stigmo skušamo premostiti, da stanovalcem ponujamo drugačne vsebine, ampak jih je virus zdaj zaustavil. Ni več prireditev, po katerih je bil dom znan, včasih smo imeli po 60 prireditev letno, od glasbenih, dramskih in tako naprej, zdaj je bilo pet koncertov, prišli in igrali so pod oknom ali v parku, to pa je bilo tudi vse. Ni prostovoljcev, ki bi prihajali, ni prijateljskih skupin znotraj hiše, ni obiskov šol, vrtcev ..."

(Srečko Mlačnik, direktor Koroškega doma starostnikov Črneče Dravograd, o tem, kako je Slovenija pripravljena na izzive starajoče se družbe; via Večer)