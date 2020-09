Mazzini: »Slovenci imamo visoko stopnjo paranoje in zarot«

IZJAVA DNEVA

"Švicar ve, da mora vse sam, a obenem izjemno zaupa državi. Američan ve, da mora vse sam, a obenem prav nič ne zaupa državi. Totalitaren režim prepričuje ljudi, da ne morejo ničesar sami in naj mu povsem zaupajo. Slovenci sebi ne zaupamo (nemoč!) in obenem ne zaupamo državi. Skratka, ne zaupamo nikomur. Ni čudno, da imamo tako visoko stopnjo paranoje in zarot ter da nam je svet povsem nedoumljiv, saj niti zase v njem nismo odgovorni."

(Miha Mazzini, pisatelj in kolumnist, o tem, da Slovenci ne zaupamo nikomur; na siol.net)