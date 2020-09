Kacin: »Po Čopovi bom šel z masko«

IZJAVA DNEVA

"Maske so obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, ne glede na možnost vzdrževanja razdalje. Na prostem pa, če ni možno vzdrževati vsaj dveh metrov razdalje. Po Čopovi bom šel z masko."

"Izvaja naj jo nadzorni organ, varnostnik, vratar. Temperaturo se bo lahko merilo tudi s posebno termokamero, ki naj jo uporabljajo tisti, ki so za to usposobljeni. Na ta način bi se nato izločalo delavce in se jih napotilo na povratek domov. Mnoga podjetja že to počno. Jaz bi kot delodajalec že poskrbel za te naprave."

(Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19, o tem, na katerih javnih površinah je obvezno nošenje zaščitnih mask in o napovedi obveznega merjenju telesne temperature na delovnem mestu)

Jelko Kacin

