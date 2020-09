En cvet še ne naredi pomladi

Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Botanični vrt Univerze v Ljubljani se ta mesec v medijih pojavlja že drugič. Če je šlo najprej za zaskrbljujoče novice o ogrožanju zbirke sredozemskih rastlin zaradi rušenja rastlinjaka, v katerem so prezimovale, je bilo ta teden izpostavljeno sodelovanje v simpatični akciji v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Gre za ozelenitev nadstrešnic treh avtobusnih postaj. Po majski akciji Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle se tako MOL spet loteva čebelam, še bolj pa kameram prijaznega projekta.

Medtem se protagonist akcije, Botanični vrt, ki je letos praznoval 210. obletnico obstoja, trudi poiskati rešitev za prezimovanje rastlin. Institucija se spopada s kadrovskimi in finančnimi težavami, epidemija koronavirusa pa je zdesetkala prostovoljce in študente, ki so jo pomagali držati pokonci. Za Botanični vrt kot del javne univerze seveda ni odgovorna MOL, bi mu pa zaradi velikega pomena za mesto lahko izdatneje pomagala tudi, če ga ne dobi v svoje kremplje, kar sicer poskuša že dolgo.

