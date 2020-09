»Politikom bi veljalo prepovedati naslanjati se na uspehe športnikov«

MISEL DNEVA

"Politikom bi veljalo prepovedati naslanjati se na uspehe športnikov, s katerim sami nimajo ničesar. Ko je športu in mladini treba zagotoviti sredstva za normalno življenje, so tiho in gledajo v tla. Ko se s čestitkami nabirajo lajki, so pa vsi iz Kisovca in Komende."

(Primož Siter, poslanec Levice, na Facebooku)