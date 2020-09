»Aktualna oblast si res veliko dovoli, kar pa ne pomeni, da je pogumna«

IZJAVA DNEVA

"Aroganca oblasti pogosto paktira s samovoljo in arbitrarnostjo. Nedvomno si aktualna oblast res veliko dovoli. Kar pa ne pomeni, da gre pri tem tudi za zadevo poguma. Predrzna, brezsramna, samovoljna in arbitrarna dnevna antipolitika je zadeva patologije, ko proizvaja življenjske neznosnosti in pravne nevzdržnosti. Pogum in odločnost opazim drugje. Pri tistem delu splošne javnosti in pri tistem delu predstavnikov strok ter poklicev – mislim pa zlasti na zdravstvo, naravoslovje, pravo, vzgojo in izobraževanje ter novinarstvo – ki o aktualnem družbenem dogajanju in stanju, predvsem pa o primerih storjenih napak, manipulacijah, verjetnih lažeh, sistemskih nevarnostih in pasteh, izrabah in zlorabah oblasti ter javnih funkcij, protipravnostih, zavajanjih in pomanjkanju jasnih odgovorov na legitimna vprašanja javno govori in piše."

(Dr. Andraž teršek, ustavni pravnik, ki odločno opozarjaj na protiustavnost in nezakonitost številnih ukrepov, ki jih država odreja za potrebe omejevanja širjenja novega koronavirusa; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)