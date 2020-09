»Tudi sam nisem bil velik privrženec obveznega nošenja mask«

IZJAVA DNEVA

"Odkrito povem, da tudi sam nisem bil velik privrženec obveznega nošenja mask, dokler ni prišlo do znanstvenih objav o tem, kako delujejo kakšni zaščitni ukrepi. Maske me v začetku niso najbolj prepričale, ker se je širilo med ljudmi zmotno mnenje, da te maska zaščiti pred okužbo s koronavirusi in to lahko daje občutek lažne varnosti. Seveda nas delno zaščiti, ampak zaščitnih mask ne nosimo toliko zaradi sebe kot zaradi drugih ljudi. Vse raziskave kažejo, da se zmanjša možnost prenosa virusa od tistih posameznikov, ki so že okuženi, nimajo pa še znakov okužbe. Z masko zaščitimo predvsem druge ljudi, in če drugi ljudje nosijo maske, bodo zaščitili nas. Ker ne širijo kužnih kapljic, ki padajo na najrazličnejše površine in ki jih potem poberemo z rokami, zanesemo v usta, nos, oči in se tako okužimo. Maska ima primarno funkcijo zadrževanja virusov, sploh zato, ker je precej ljudi, ki se okužijo, asimptomatskih ali tako blago bolnih, da sploh ne pomislijo, da so okuženi. Če vsi nosimo masko, svojih virusov ne razširjamo med druge. Seveda je nošenje maske zoprno, tudi meni je, ampak v tem trenutku česa boljšega ne vidim."

(Dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in epidemiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani; o tem, zakaj je potrebno nošenje zašćitnih mask; v intervjuju za Večer)