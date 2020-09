Zob namesto reparacije

Wikimedia Commons

Pretekli teden je minilo 60. let od državnega udara v DR Kongo, ki se je končal z usmrtitvijo Patrica Lumumbe, prvega demokratično izbranega voditelja po osamosvojitvi od Belgije le mesece poprej.

Lumumba, panafrikanist in nasprotnik gibanja Katanga, ki je nadaljevalo belo nadvlado in sprožilo politični razkol v državi, je s svojimi ideali po popolni osamosvojitvi razjezil vrsto različnih interesov: belgijsko kolonialno oblast, belske voditelje v regiji in podjetja, ki so izrabljala Kongo. Kriza, ki je sledila, je privedla do štirih različnih oblasti. Lumumba se je za pomoč obrnil na ZN, po njihovi ignoranci pa še na Sovjetsko zvezo, kar je na vrhuncu hladne vojne vpletlo ZDA. Njegova usmrtitev januarja 1961 je bila plod sodelovanja med Belgijo, ZDA in ZN, ki so izrabile lokalce za nadaljevanje neokolonialne nadvlade v regiji.

Z njegovo smrtjo so umrle tudi sanje o neodvisnem Kongu in panafriški solidarnosti, s skorumpiranim režimom Mobute Sese Seka pa se je nadaljevalo kolonialno izkoriščanje kongoleških bogastev.

Belgijci bodo zdaj vrnili – njegov zob.

