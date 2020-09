»Učiteljem in učencem ukažeš nositi maske, ti pa na gala večerji sediš brez nje«

IZJAVA DNEVA

"Ne moreš biti minister za šolstvo, če učiteljem nočeš plačati dodatne strokovne pomoči, ki znese cca 6 evrov na uro, sam pa si za dodatno delo izplačaš več kot pol milijona. Ne moreš biti minister za šolstvo, če prepišeš magistrsko nalogo. In nazadnje - ne moreš biti minister, če učiteljem in učencem ukažeš za polnih 7 ali celo 8 ur pouka nositi maske na obrazu, ti pa na gala večerji sediš brez nje in se opravičuješ v stilu najbolj naivnega prvošolca."

"Poleg tega tvoje glavno poslanstvo ne more biti pometanje problemov pod preprogo in prikrivanje le-teh s hahljanjem v Infodromu, z razkrivanjem 'malih skrivnosti ministrice' na Radiu 1, razlagašanjem pri Slaku konec avgusta, da 'šola bo' z vzhičenim nasmeškom in stikanjem konic prstov ... Ne gre! Amen!"

"Ko to razčistimo in najdemo ministra/ministrico, pa se lotimo dejanskih problemov slovenskega šolstva, ki je kljub bizarnosti vodilnih še vedno dobro, a po zaslugi učiteljev in ravnateljev, ki v tej brozgi rešujemo situacijo s kolegialnostjo, razumom, človeškostjo in skrbjo za posameznika in skupnost."

(Bojana Potočnik, učiteljica v osnovni šoli, o dvojnih merilih ministrice za šolstvo; na Facebooku)