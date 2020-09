»Ženske se na Twitterju cenzurirajo«

Analiza Amnesty International razkriva, da Twitter kljub obljubam še vedno ne naredi dovolj, da bi ženske zaščitil pred spletnim nasiljem in zlorabami

Twitter je v odzivu na analizo priznal, da mora narediti več, saj jim kombinacija ljudi, ki moderirajo vsebine, in uporaba tehnologije omogočata bolj proaktiven odziv na spletne zlorabe.

© Nastya Gepp / Pixabay

Nova analiza Amnesty International razkriva, da Twitter kljub obljubam še vedno ne naredi dovolj, da bi ženske zaščitil pred spletnim nasiljem in zlorabami. Poročilo Twitter Scorecard ocenjuje, kako se je Twitter izkazal pri uresničevanju serije priporočil za odpravljanje zlorab proti ženskam, potem ko je Amnesty leta 2018 prvič izpostavila obseg problema v svojem poročilu z naslovom Toxic Titter.

Podjetje Twitter čaka še veliko dela, saj je v celoti uresničilo le eno od desetih priporočil. Še vedno ne naredi dovolj za naslavljanje zlorab, s katerimi se ženske soočajo na tej platformi, je zapisano v poročilu. "Analiza je pokazala, da kljub manjšemu napredku Twitter ne naredi dovolj, da bi zaščitil svoje uporabnice, zato se številne ženske na tej platformi ne oglašajo ali se cenzurirajo," je dejala Rasha Abdul Rahim, sodirektorica Amnesty Tech.

Več zlorab na platformi doživljajo ženske iz etničnih ali verskih manjšin, marginaliziranih kast, lezbijke, biseksualne ali transspolne osebe, nebinarne osebe ter ženske z ovirami.

POR0bU1bRXA

Indijska ustvarjalka in aktivistka Meena Kandasamy dodaja: "Zame kot Tamilko, žensko mešanih kast, ki javno oporekam diskriminatornemu indijskemu kastnemu sistemu, je Twitter eksplozivna mešanica. Sem tarča hudournika rasističnih in mizoginih (ženskam sovražnih) zlorab, vključno z grožnjami, s posilstvom. Zdi se, da Twitter ves čas zaostaja in je prepočasen, da bi naslovil različne tipe zlorab, s katerimi se ženske soočamo. Twitter je mogočno mesto, da se na njem izražamo, a mora narediti več, da svojo platformo počisti in jo naredi varno za ženske."

Twitter je v odzivu na analizo priznal, da mora narediti več, saj jim kombinacija ljudi, ki moderirajo vsebine, in uporaba tehnologije omogočata bolj proaktiven odziv na spletne zlorabe.