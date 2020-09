Let v ... znano

Čeprav se najbolj pogosto navaja podatek, da letalska industrija predstavlja približno 2 % svetovnih emisij CO2, so najnovejše analize pokazale, da je vpliv večji, okoli 3,5 % emisij CO2. Navkljub temu, da so nedavne omejitve letalskega prometa sprožile val optimizma, ne moremo pričakovati, da bo število letov dolgo ostalo tako nizko.

Pri letalskih družbah Royal Brunei, Quantas in Starlux niso preveč zaskrbljeni zaradi CO2 in v času globalne omejitve potovanj organizirajo lete, ki vzletijo in pristanejo na istem letališču. T.i. “leti nikamor” so, kljub svoji absurdnosti, izjemno popularni in razprodani.

Če si bo letalski promet opomogel in širil naprej, bi lahko postal eden izmed glavnih povzročiteljev CO2 emisij, še posebej, ko se drugi sektorji razogljičijo. Pogovori o alternativah se dogajajo; Airbus za leto 2035 celo napoveduje potniška letala, ki bi jih poganjal vodik. A nobena rešitev ni realna, dokler bo cena kerozina smešno nizka in ne bo vključevala predvsem okoljskih stroškov.

