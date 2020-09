Zbudite se!

Medtem ko predsedniki opozicijskih strank sestankujejo, Janša vodi kulturno revolucijo. Napoveduje se sprememba, opozicija se je dogovorila za skupne nastope. Bo to dovolj?

Žvižgač Ivan Gale – fotografija je nastala na petkovih protestih – je napovedal, da bo v prihodnje »politično aktiven«. Bo on novi obraz

© Tone Stojko

Tako, čisto na tiho, sredi interpelacije zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in prepirov o tem, kdo naj bi bil, če in ko bo odšla Aleksandra Pivec, novi podpredsednik vlade, je v parlamentu na seji mandatno-volilne komisije potekala običajna razprava o imenovanjih. Poslanci so se pogovarjali o izvolitvah v sodniške funkcije, o državni volilni komisiji ter o novem človeku, ki naj bi na predlog vlade postal član nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije.