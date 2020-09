Maske so v šolah postale obvezne zato, da bi se izognili šolanju od doma

Zamaskirani kompromis

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec na dobrodelni prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije. Ker na njej ni nosila maske (ne ona ne kdo drug), se je opravičila, odstopiti pa ne misli.

Prejšnji četrtek je vlada napovedala zaostritev ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Med drugim je napovedala, da bo raba zaščitnih mask obvezna za učence od sedmega razreda, dijake in študente, prav tako pa za vse pedagoške delavce v vrtcih in šolah. Po valu pritožb je bil vladni odlok, sprejet naslednji dan, nekoliko omiljen. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih mask ni treba nositi pri neposrednem delu z otroki, učiteljem in učencem od sedmega razreda pa mask v razredih ni treba nositi, če je mogoče zagotoviti ustrezno medosebno razdaljo.