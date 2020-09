Obleka, da se ne vidi človeka

Danes je nov dan

Obrazne maske so postale stalnica. Namesto razpravljanja o njihovi koristnosti in iskanja razlogov za povečanje nezaupanja v znanost pa raje poglejmo še njihovo drugo funkcijo.

Maske so se že pred pandemijo omenjale kot ultimativna modna gesta prihodnosti. Poleg virusov nas namreč ščitijo tudi pred nekaterimi oblikami državnega nadzora: ob vseprisotnih kamerah danes težko dosežemo anonimnost v javnem prostoru. Razvoj tehnologije prepoznavanja obrazov je v ZDA že povezan z rasnim profiliranjem, na Kitajskem pa služi tudi širšemu nadzoru družbe.

Če je šlo do sedaj le za manjše eksperimentalne skupine in oblikovalce, pa se trend “anti-nadzorovalne” mode ob vse močnejšemu nezadovoljstvu in številnih protestih širi vedno hitreje. Obenem se tudi tehnologija razvija skoraj tako hitro kot alternative, nanje pa se hitro odzivajo tudi oglaševalci, ki vseskozi iščejo načine, kako aproprirati upor.

Ne glede na vse omejitve pa so maske še vedno najboljši način zaščite pred virusom in – državo!

