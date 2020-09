Pred petkovim protestom: »Ta vlada dela za elite, bogate in kapital na račun delavk in delavcev!«

Organizatorji protestov opozarjajo, da želi Janševa vlada "znižati davke na kapital, uvesti socialno kapico za najbogatejše" in "bogatim tujcem omogočiti nakup državljanstva"

Plakat, ki so ga danes na spletu objavili organizatorji protestov

© Facebook

Organizatorji protestov so sporočili, da bodo po Sloveniji tudi danes že tradicionalno potekali petkovi protivladni shodi. Ob tem so opozorili na nekaj zahtev in podatkov ter jih delili na družabnih omrežjih. "Ta vlada dela za elite, bogate in kapital na račun delavk in delavcev!" so zapisali v naslovu, nato pa navedli, da "primerjalno po raziskavah danes 40 odstotkov Slovencev zasluži manj kot leta 1980".

Dodali so, da imamo v Sloveniji "že več kot 80.000 brezposelnih, vlada medtem načrtuje, kako bodo tisti z najvišjimi prihodki prispevali še manj v državne blagajne" ter da bodo oblastniki "pod pretvezo debirokratizacije delili odpustke bogatim, namesto da bi pomagali večini". Poudarili so, da želi vlada "znižati davke na kapital, uvesti socialno kapico za najbogatejše in bogatim tujcem omogočiti nakup državljanstva".

Omenili so tudi, da bodo danes zvečer v parlamentu odločali o o zapiranju trgovin ob nedeljah, "čeprav smo se volivci na referendumu in sindikati že poenotili o tem".

Dodali so, da samostojna Slovenija predstavlja 30 let ropanja, siromašenja in surovega kapitalizma.