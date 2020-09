Nagrajen tudi Mladinin Proglas

Na WEBSI dnevu 2020 med družbeno odgovornimi projekti slavil Mladinin Proglas

Proglas: Sežigalnice

V Festivalni dvorani v Ljubljani se je včeraj s podelitvijo prestižnih nagrad zaključil celoletni projekt WEBSI Spletni prvaki, ki ga je zaznamovala epidemija, a tudi rekordno število prijavljenih projektov. Kot Naj agencija je ponovno slavila Agencija 101, kot Naj naročnik pa podjetje A1, ki je s projektom Live shop v sodelovanju z DROM Agency postal tudi Generalni spletni prvak.

Letos je bilo prijavljenih 142 projektov, ki sodijo v sam vrh slovenskih digitalnih projektov v letu 2020. Letošnje digitalne presežke je izbrala 108-članska strokovna in poslovna žirija pod vodstvom Andreja Krajnerja, direktorja komuniciranja, NLB.

Ostali nagrajenci:

Naj digitalec: Simon Žalec, vodja digitalne strategije v blagovni znamki Argeta (Atlantic Droga Kolinska/Atlantic drupa, d. d.).,

Naj digitalna kampanja: Vse se začne z dobrim servisom (Petrol, d. d. in Agencija 101, d. o. o.)

Zmagovalec ljudstva: NLB Klikin (NLB, d. d. in Infinum, d. o. o.)

Najboljša vsebina: Plakatna akcija koronavirus / Plaktivat (TAM-TAM, d. o. o.)

Najboljša uporabniška izkušnja: Destinacijski portal Visit Maribor (Zavod za turizem Maribor - Pohorje in April 8, d. o. o.)

Najboljše oblikovanje: Vila Madeleine - spletna stran (Rocco nepremičnine, d. o. o. in Kreativna tovarna, d. o. o.)

Na dogodku so se med predavatelji zvrstili strokovnjaki iz podjetij ter agencij kot so Renderspace (Žiga Vraničar), Fraport Slovenija (Brigita Zorec), AV Studio (Jure Tovrljan), Blub Blub (Mitja Mavsar), Telekom Slovenije (Simon Slonjšak), Kino Šiška (Rok Avbar in Nik Drozg) ter Vuk Ćosić.