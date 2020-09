»Ne preseneča me, da odločevalci nimajo pojma o delovanju novinarstva«

IZJAVA DNEVA

"Ne samo to, da odločevalci ne razumejo novinarstva, slabo jim gre tudi na področjih, na katerih delajo oziroma na katerih bi morali biti strokovnjaki. V zadnjih dneh in tednih, ko se spet soočamo s porastom okužb z novim koronavirusom, je bilo preveč nejasnih, celo nepravilnih navodil. Ne razumejo in ne poznajo lastnih navodil, niso jim jasne lastne politike, zato tudi ne zmorejo ljudem posredovati jasnih navodil. To, da niso sposobni svojega temeljnega dela dobro opraviti, gleda trenutno celotna Slovenija. Zato me tudi ne preseneča, da nimajo pojma o delovanju novinarstva v sodobnem svetu. Namesto da taki ljudje ne komentirajo področij, na katerih niso strokovnjaki, pri tem celo vztrajajo."

Marko Milosavljević, profesor s katedre za novinarstvo na ljubljanski fakulteti za družbene vede:, o izjavi direktorja NIJZ Milana Kreka v oddaji Tarča, ki je Televizijo Slovenija obtožil, da ne bi smela snemati gala prireditve olimpijskega komiteja, na katerem so bili vsi udeleženci brez mask; via Večer)