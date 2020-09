Krek: »Ni samo vlada tista, ki ne spoštuje ukrepov«

IZJAVA DNEVA

"Poglejte, ni samo vlada tista, ki ne spoštuje ukrepov. So še drugi, tudi nacionalna televizija. Treba je vedeti, kaj je strokovno in kaj ne. Če greste na Facebook, boste Facebook doktor. Zelo veliko ljudi to bere."

"Ne, gospa, treba je prebrati zadnji odlok, ki zelo jasno pove, da je v takem prostoru treba nositi masko. Treba se je začeti učiti, da tiste stvari, ki se sprejmejo, tudi spoštujemo. Če ugotovimo, da niso v redu, jih lahko spremenimo, a ukrepe moramo spoštovati."

(Milan Krek, direktor NIJZ, v oddaji Tarča, o tem, da bi morali v studiu vsi nositi maske; via RTV SLO)