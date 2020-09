»Z razraščanjem neofašizma prihaja znova do nadzora nad ženskim telesom«

IZJAVA DNEVA

"Zelo težko je govoriti, zakaj je tako, predvsem zato, ker ni ne družbene ne politične volje, da bi bilo drugače. Je pa veliko aktivističnih skupin in nevladnih organizacij, ki opozarjajo in se borijo, medtem ko kot družba še nismo pokazali dovolj zrelosti, da bi razumeli, da so pravice žensk človekove pravice. Hkrati z razraščanjem neofašizma in neokonservatizma prihaja znova do nadzora nad ženskim telesom, odločitvami, spolnostjo, vse se skuša potisniti nazaj v čas, ki naj bi bil že mimo, in to na račun ženske družbene skupine, ki bo tako v še slabšem položaju."

(Jasmina Jerant, vodja feministične kolesarske ture, ki jo v prestolnici organizirajo pri Zavodu Urbana Vrana, o tem, da kot družba še nismo pokazali dovolj zrelosti, da bi razumeli, da so pravice žensk človekove pravice; v intervjuju za Delo)