»Nehali smo razumeti drug drugega«

IZJAVA DNEVA

"V naši družbi smo preprosto nehali razumeti drug drugega. Razumem, da politika tega ne more početi – politika je pač igra, ki se med drugim igra s simulacijo dialoga, ki to ni, s polarizacijo in neprestanim napadanjem. A življenje je veliko več kot politika in družbo si delimo tudi z ljudmi, katerih stališča se nam zdijo včasih škodljiva. Brez razumevanja ne more priti do omilitve najgrozljivejših stališč in ideologij. Če bomo vsi sprejemali radikalno delitev, družba na koncu ne bo več znosna."

(Goran Vojnović, pisatelj in režiser, o tem, da smo v naši družbi prenehali razumeti drug drugega; v intervjuju na MMC RTV SLO)