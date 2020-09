FOTOGALERIJA: »Galeta ne damo!«

Petkovi protivladni protesti

© Gašper Lešnik

Včeraj so se v Ljubljani ponovno odvili petkovi protivladni protesti. Tokrat v znamenju novice, da želijo oblastniki žvižgača Ivana Galeta na zavodu za blagovne rezerve odpustiti. Utrinke fotografov si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

Kot je pred ministrstvom za finance povzela Tea Jarc iz sindikata Mladi plus, je vlada pripravila ukrepe debirokratizacije, v resnici pa gre za malo davčno reformo, zaradi katere bodo bogati plačevali manj davkov. S tem bodo oslabili javne blagajne in javne storitve, je ocenila. Obregnila se je tudi ob nakup delnic Petrola okoljskega ministra Andreja Vizjaka. "Nam bodo podražili bencin, vrednost delnic ministra za okolje pa narašča, kar kaže, da delajo samo za lastno korist," je med drugim navedla.

© Luka Dakskobler

Protestniki svarijo tudi, da vladne rešitve glede upravljanja demografskega sklada koncentrira denar in moč v rokah ene politične stranke.

Množica je z vzklikanjem in transparenti tako sporočala, da ne želi vlade, ki laže in krade, da ima oblast ljudstvo in ne kapital, pa tudi, da "ne dajo Galeta", uslužbenca zavoda za blagovne rezerve, ki je razkril politične pritiske na zavod ob nakupih zaščitne in druge medicinske opreme med epidemijo covida-19, zaradi spornih poslov pa je tudi ovadil direktorja zavoda Tomija Rumpfa in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Protestniki so tudi pozvali poslance, naj podprejo nedeljsko zaprtje trgovin.