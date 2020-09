»Želijo sporočiti, da smo bili Slovenci kolaboranti fašizma in nacizma?«

IZJAVA DNEVA

"Državniki celo častijo kolaboracijo in zanikajo slovenski partizanski odpor. Kot da delujejo po reku, kar so pogumni predniki z uporom priborili, bodo nasledniki hlapčevsko podarili. Gre za vprašanje identitete slovenskega naroda. Ali morda želijo sporočiti, da smo Slovenci bili kolaboranti fašizma in nacizma? Oprostite, ampak meni to ni v ponos. Identiteta slovenskega naroda temelji na uporu zoper vse tiste, ki so si želeli podjarmiti naš narod in razkosati našo domovino."

(Aljaž Verhovnik, generalni sekretar Zveze borcev na spominski slovesnosti ob 76-obletnici osvoboditve zavezniških vojakov v Otoku, ki je prepričan, da je bil partizanski upor največja zgodovinska prelomnica za obstoj slovenskega naroda; via Delo)