»Že samo to, da sem si drznil vprašati, je bilo dovolj, da nas je Janša začel napadati«

IZJAVA DNEVA

"Že samo to, da sem si drznil to vprašati Žigo Turka, je bilo dovolj, da nas je Janez Janša prek tviterja začel napadati. To se je potem v naslednjih letih le še stopnjeval. Treba je povedati, da smo bili vedno kritični do levih strank, z levico povezanimi gospodarstveniki ali pa tistimi v pravosodju. Kar ne pomeni, da nismo bili kritični tudi do SDS, NSI in SLS, ko je bilo to potrebno. Treba pa je povedati, da je Janez Janša politik, ki kritike ne prenaša."

(Nenad Glücks, novinar tednika Reporter, o tem, da je bil vzrok za "razhod" z Janšo njegov intervju z nekdanjim članom SDS Žigo Turkom, ki ga je vprašal, ali na predsedniškem mestu SDS vidi tudi še koga drugega kot Janeza Janšo; via Reporter)