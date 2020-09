»Posamezniki so v imenu resnice njihovega vodje pripravljeni odpreti več lažnih spletnih profilov«

IZJAVA DNEVA

"Spreletela me je srhljivost sedanje Slovenije. Da obstajajo posamezniki, ki tako zelo sovražijo vse naokoli, da so v imenu 'ene same zveličavne resnice njihovega vodje' pripravljeni odpreti več različnih lažnih spletnih profilov, preko katerih se nato nenehno reproducirajo grožnje in napaja sovraštvo do vseh drugače mislečih. Da nekateri sestavljajo in pošiljajo zlovešče dopisnice, pisma z belim, alergenim prahom. Da obstajajo posamezniki, ki so pripravljeni podati tudi lažne ovadbe in se izpostaviti tudi kazensko, vse v imenu 'ene svete zveličavne resnice'. In to zoper ljudi, ki jim pravzaprav nismo naredili čisto nič."

"Preveva me srhljivo nelagodje zdrsa slovenske družbe iz tirnic relativne normalnosti v orbito strahu."

(Mojca Š. Pašek, novinarka TV Slovenija, o tem, da je bila proti njej in Miši Molk podana kriva prijava, da sta organizatorki protivladnih protestov; na spletnem mestu Piščalka)