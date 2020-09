»Z možem pri maši vedno nosiva masko«

IZJAVA DNEVA

"Moramo se zavedati, da je zadeva zelo resna, po celem svetu, zato so ukrepi vlade zelo na mestu, le ljudje se jih ne držijo. Starši naj jih upoštevajo in otrokom razložijo, zakaj so potrebni. Jaz vlado in Janšo zelo podpiram, nekoč je bil moj učenec, a ljudje niso resni. Ukrepov se moramo striktno držati, midva z možem v trgovini in pri maši vedno nosiva masko, razkužujeva roke in se ne rokujeva."

(Angelca Likovič, dolgoletna ravnateljica, političarka, komentatorka, o tem, da so ukrepi vlade na mestu, zato se jih moramo striktno držati; via zurnal24.si)