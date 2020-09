»Moja ideja je bila, da bi morda bila smiselna policijska ura«

IZJAVA DNEVA

"Moja ideja, ko smo se pogovarjali s kolegi, je bila, da bi morda bila smiselna policijska ura, ki bi pa pomenila, da smemo iz svojih prebivališč, samo z določenimi nameni (to se pravi v službo, v šolo, v šoli samo nujne dejavnosti, sprehod, rekreacija). Pa moram reči, da so bili moji kolegi proti, ker bi tako povzročila prevelik odpor, in tisto, kar še imamo, ne bi bilo upoštevano. Bolnik namreč ne bo sledil terapiji, ki bo preveč neprijetna."

(Bojana Beović, infektologinja in vodja strokovne svetovalne skupine, ki v sklopu ministrstva snuje, usmerja in narekuje zaščitne ukrepe za obvladovanje širjenja covid-19, o tem, da je razmišljala o uvedbi policijske ure; na mariborinfo.com)