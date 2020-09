Žižek, Waters, Varoufakis in drugi bodo jutri branili Juliana Assangea

Jutri bo potekal dogodek, na katerem bodo znani govorci raziskovali vojne zločine Združenih držav Amerike (ZDA) v 21. stoletju

The Bellmarsh Tribunal

© Progressive International

The Belmarsh Tribunal je ime dogodka, ki bo jutri, 2. oktobra, raziskoval in ocenjeval vojne zločine Združenih držav Amerike v 21. stoletju ter obenem branil pravico Juliana Assangea do tega, da jih je razkrival. Med potrjenimi govorci bodo tudi soustanovitelj skupine Pink Floyd in aktivist Roger Waters, nekdanji brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, nekdanji grški finančni minister Janis Varoufakis, nekdanji ekvadorski predsednik Rafael Correa, glasbenica in aktivistka M.I.A., slovenski filozof Slavoj Žižek, igralka in aktivistka Pamela Anderson, hrvaški filozof in soustanovitelj DiEM25 Srećko Horvat in drugi.

Dogodek boste lahko spremljali ob 15. uri v živo prek portala YouTube na tej spletni povezavi.

Plenarno zasedanje aktivistov, mislecev in političnih predstavnikov bo potekalo v okviru mednarodne progresive (Progressive International), s ciljem, da žvižgača in soustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea ne izročijo ZDA.

2jcRtN6RUCU

3Zh5Nakva5Y