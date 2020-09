Kordiš: »Socialni demokrati kolaborirajo s fašistoidno vlado Janeza Janše«

IZJAVA DNEVA

"To je zakon, ki potrebuje dvotretjinsko večino. Državljanke in državljani, gospe in gospodje. Če bi opozicija držala skupaj, bi ta škodljiv zakon proti vojakom, ki legalizira kadrovsko korupcijo, lahko zrušili, pa ga ne bomo. Veste, zakaj? Ker Socialni demokrati kolaborirajo s fašistoidno vlado Janeza Janše, zato, da legalizirajo kadrovsko korupcijo v Slovenski vojski."

(Miha Kordiš, poslanec Levice v izjavi Matjažu Hanu, vodji poslanske skupine SD, pred lasovanjem o spremembi zakona o obrambi; via Večer)