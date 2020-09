Umetniška intervencija in protestna akcija AGRFT

Danes ob 12.00 na Prešernovem trgu v Ljubljani

© Facebook

Študentke in študenti AGRFT bodo danes izvedli umetniško intervencijo in protestno akcijo. Umetniška intervencija bo instalacija belih križcev na varnostni razdalji po celem Prešernovem trgu in zagrajen spomenik z napisi “Pozor, umetnost” “Nevarno, umetnost!”.

Ob 12.00 se bodo instalaciji pridružili še sami s svojimi telesi. Prinesli bodo stole in se posedli na označena mesta. Sledilo bo 15 minut tišine, kratek govor o nezadostnem financiranju kulture in nedopustnih rezih v rebalanau ter nesorazmernosti ukrepov v kulturnem sektorju v primerjavi z ostalimi, temu pa bo sledilo še 15 minut tišine. Po tem bodo v tišini vstali in odšli.