H(inavci) & M(anipulatorji)

Danes je nov dan

Modni gigant H&M, ki je tudi lastnik znamk COS, Weekday, Monki in drugih, nam v oglaševalskih kampanjah ponosno sporoča, da je njihov produkcijski sistem krožen, da bodo do leta 2030 začeli materiale pridobivati trajnostno, da bodo v istem času ogljično nevtralni (pozitivni do l. 2040) in da stremijo k zagotavljanju dostojnega plačila za delavce.

Polna usta besed, a bolj malo rezultatov! Že leta 2013 so npr. oznanili, da bodo delavci v petih letih začeli prejemati dostojno plačilo. Glede na to, da podjetje ni lastnik tovarn, kjer šivajo njihova oblačila in da se z dosežkom niso potrkali po prsih, je jasno, da zaveze niso izpolnili. Čeprav delajo nekatere korake za izboljšanje trajnosti, pa je nemogoče izboljšati produkcijske procese brez izboljšanja delovnih pogojev.

Covid-19 je anomalije v industriji le še poglobil in jih bolje izpostavil. Podjetja imajo priložnost, da obrnejo nov list. Mi pa lahko kupujemo manj, skrbimo za oblačila, ki jih že imamo, in podpremo boj za dostojne plače!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.