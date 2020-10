(Ne)zaupanje javnosti

Policija je v pol leta zapravila dobršen del zaupanja javnosti, ki ga je počasi in mukoma pridobivala več kot četrt stoletja

a potrebe proslave od Dnevu državnosti, na kateri se je kameram nastavljal politični vrh, je policija za javnost zaprla pol starega mestnega jedra v Ljubljani.

© Janez Zalaznik

Niso vse policije enake. Še zdaleč ne. Med njimi so velike razlike, čeprav na papirju povsod velja, da gre za tisti državni organ, ki varuje red, skrbi za javno varnost in je torej predvsem v službi ljudi. V številnih državah so policije nasilne, podkupljive, vzdržujejo neenakost, socialne razlike, zlorabljajo svojo represivno moč ... V Sloveniji ni tako, slovenska policija je počasi, a vztrajno v zadnjih desetletjih pridobivala zaupanje javnosti. V naprej posameznik doslej ni dvomil v njeno ravnanje, zgolj izjemoma. A to se zelo hitro spreminja.