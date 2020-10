Ukrep na škodo državljanov

Odprava regulacije cen pogonskih goriv bo prinesla višje cene, ki bodo povečale dobičke naftnih trgovcev, kupovanje goriva pa bo postalo bolj stresno

Ministru Počivalšku se je končno uresničila želja: sprostitev cen bencina.

© Borut Krajnc

Od četrtka je regulacija trga s pogonskimi gorivi, bencinom in dizlom popolnoma v rokah dveh trgovcev s prevladujočim tržnim deležem v Sloveniji – Petrola in OMV. Vlada je prejšnji teden namreč sklenila popolnoma odpraviti državni nadzor nad ceno naftnih derivatov. Po petih letih prizadevanj je gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku vendarle uspelo najti vlado, ki je bila pripravljena prisluhniti njegovim načrtom in željam naftnih trgovcev.