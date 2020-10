Država kot plen

Veliki načrt, kako prigrabiti vse, kar je še ostalo od državne srebrnine

Janez Janša na zajtrku Ameriške gospodarske zbornice AmCham. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, desno, je bil nad premierovim govorom navdušen kot že dolgo ne

© Borut Krajnc

Čez kakšnih 15 let se bodo javne finance razvitih držav, in z njimi tudi slovenske, znašle pod velikim pritiskom. Najdrznejši govorijo celo, da bo to točka, ko bo prišlo do zloma medgeneracijske solidarnosti. Problem se sicer zdi oddaljen, a je tako velik, da ga države upoštevajo že pri današnjem ravnanju. Med letoma 2035 in 2040 se bo namreč razmerje med aktivnim delom prebivalstva, med tistimi, ki so zaposleni in plačujejo v pokojninsko blagajno, ter upokojenci začelo bliskovito slabšati. Vrhunec bo ta »kriza« po dosedanjih projekcijah dosegla okoli leta 2050.