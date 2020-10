Politično kadrovanje, nova normalnost

Še nedavno je bila javnost občutljiva na kadriranje v gospodarstvu

Alenka Bratušek

© Borut Krajnc

Pred letom dni je Slovenijo pretresla afera, pri kateri se je na tnalu znašla tedanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. V člankih in televizijskih prispevkih so mediji v lasti ali blizu SDS objavljali nove in nove podrobnosti »škandala SODO« (citiramo Požareport). Šlo pa je zato: odkar je bil leta 2007 Sodo, ta sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, ustanovljen, ga je vodil Matjaž Vodušek. Voduška je tja imenovala prva vlada Janeza Janše, in ker je SDS imela v tej organizaciji zaposlene tudi svoje člane, med drugim so obvladovali tudi nadzorni svet, je Vodušek ostajal. Bratuškova je nato s spremembo statuta tega podjetja dosegla, da je bil lahko nov direktor imenovan le s soglasjem ministrstva, tja pa je poslala tudi svojega nadzornika iz ministrstva Hinka Šolinca, direktorja direktorata za energijo na ministrstvu, magistra elektrotehnike. Šolinc je bil strokovnjak, a je vendarle nato izbruhnila afera o »političnem vdoru Bratuškove na kadrovanje v SODU« (citiramo izjave SDS).