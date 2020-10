Samo da je šov, tudi če je šitšov!

Danes je nov dan

Mediji se zgražajo nad "najslabšo predsedniško debato v ameriški zgodovini": nad Trumpovim skakanjem v besedo, nizkimi udarci in obsodbo boja za belo prevlado, ki je zvenela bolj kot njegova pohvala. Zgražajo se nad Wallaceovim moderiranjem ter nad Bidenovim mencanjem in slabimi živci. Nekdanji podpredsednik je predsedniku zabrusil, da je klovn in da naj že utihne.

Majice z napisom "Will you shut up, man" so v Bidenovem taboru začeli prodajati že tekom debate, in čeprav so si medtem premislili, so nehote razgalili seksizem, prisoten tudi na "razsvetljeni" strani: ko moški udari po mizi, je dec, če bi isto storila ženska, bi izgubila živce.

Osramočeni Američani guglajo, kako se preseliti v Kanado, a minula debata več kot o kandidatih pove o kulturi resničnostne televizije in instantnega zvezdništva. Že če bi jima ugašali mikrofona, kadar nista bila pri besedi, bi gledali povsem drugo oddajo. A keč je v tem, da televizija, ki bi se osredotočala na vsebino, v resnici nikogar ne zanima.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.