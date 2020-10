Uredništvo | foto: Borut Krajnc

FOTOGALERIJA: Protest na bencinski črpalki zaradi ministrovega nakupa delnic Petrola

Na Petrolovem bencinskem servisu ob Tivolski cesti

Na bencinskem servisu Petrola ob Tivolski cesti v Ljubljani je včeraj popoldne potekal manjši protest, v katerem je sodelovalo tudi nekaj znanih obrazov rednih petkovih protestov v prestolnici. Razlog je bil nakup večjega paketa delnic Petrola, ki ga je izvedel minister za okolje Andrej Vizjak. Okoli deset protestnikov je za krajši čas preprečilo uvoz vozilom na bencinski servis. V rokah so držali transparent: "Zaprto zaradi korupcije." Po nekaj minutah je prišla policija in protestniki so se umaknili.

Razlog za protest je bil Vizjakov nakup večje količine delnic Petrola, ki je od marca letos je kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Največ jih je kupil konec maja.

Zaradi tega se je znašel pod drobnogledom Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je uvedla nadzorni postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij, potem ko se je vlada minuli teden odločila s 1. oktobrom popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, to pa bi lahko pomembno vplivalo na poslovanje Petrola. Petrolove delnice so se od minule srede na Ljubljanski borzi npr. podražile za 12 odstotkov.

Vizjak vse očitke zavrača in pravi, da je dolgoletni delničar Petrola, ki je v delnicah videl dobro naložbeno priložnost. Dejal je, da v pripravo gradiv o dokončni opustitvi regulacije cen pogonskih goriv ni bil vključen, obenem pa ima delnice kot dolgoročno naložbo in jih ni prodal, da bi kaj zaslužil.

Kot je novinarjem povedal aktivist Jaša Jenull, je bil dogodek nepredviden, tako kot je bilo nepredvideno, da je minister za okolje kupoval delnice naftnega trgovca.

Namen akcije je po njegovih besedah opozoriti, da se v državi dogajajo absurdi, kot je to, da ima minister za okolje v lasti za 120.000 evrov naftne družbe. "Gre za povsem jasen konflikt interesov," je prepričan Jenull, ki meni, da bi moralo biti takšno ravnanje v vsaki normalni državi dovolj, da minister odstopi in da pade tudi celotna vlada.

Predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc je medtem dejala, da protestniki ne želijo živeti v družbi, kjer državljani plačujejo za to, da preko delnic Petrola bogati minister.

Policisti so jih legitimirali, pričakujejo tudi kazen, kar pa bo besedah Jarčeve ni nič novega, saj vsak petek "aktivni državljani" dobivajo kazni, ker kritizirajo vlado.

Organizatorji protestov sporočajo, da bodo tudi danes, kot vsak petek, ob 19. uri nadaljevali s protivladnimi protesti v Ljubljani.