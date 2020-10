Uredništvo | foto: Borut Krajnc

FOTOGALERIJA: Študenti dali glas kulturi

Včeraj na Prešernovem trgu v Ljubljani

Včeraj je na Prešernovem trgu v Ljubljani potekala umetniška intervencija in protestna akcija študentk in študentov AGRFT z naslovom "Glas kulturi". Šlo je za instalacijo belih križcev na varnostni razdalji po celem Prešernovem trgu in zagrajen spomenik z napisi "Pozor, umetnost", "Nevarno, umetnost!".