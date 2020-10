Plenjenje Petrola: Opravičilo

Prejšnji teden sem ob robu članka o trgovanju z delnicami Petrola, ki sta jih v zadnjem obdobju kupovala okolijski minister Andrej Vizjak in podjetja v lasti Darija Južne, napisal tudi, da je Južna »kasneje odigral tudi kriminalno vlogo pri kopanju bančne luknje«. Ta trditev ni resnična in se zanjo opravičujem.

Dejansko so se namreč podjetja, katerih solastnik je, znašla v skupini podrejencev, katerih obveznice so bile ob sanaciji bank izbrisane. Skupaj je bilo v primeru Južne izbrisanih za več kot tri milijone evrov obveznic. Poleg tega so njegova podjetja do leta 2017 odplačala vse kredite, ki so bili preneseni na slabo banko.

Borut Mekina, Mladina