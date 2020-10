»Premier Janša, zamenjajte Kreka in Kacina«

IZJAVA DNEVA

"Predlagam, da zamenjate direktorja NIJZ Milana Kreka z osebo, ki bo povrnila strokovno avtoriteto te ključne institucije ter glede na zaskrbljujoče informacije o razmerah v NIJZ omogočila glas stroke pri upravljanju stroke."

"Predlagam, da zamenjate uradnega vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina z osebo iz epidemiološke stroke, ki bo na miren, preudaren in pojasnjevalen način prevzela ključno vlogo pri komunikaciji z javnostjo."

"Pozdravljam namero za oblikovanje načrta za upravljanje epidemije pred pričakovanim poslabšanjem epidemiološke slike, vendar vam predlagam, da ga prirpavite v sodelovanju in z vključevanjem različnih strok, ukrepi pa naj bodo logičn in življenjski, komunicirani jasno in iskreno."

(Predsedujoča SD Tanja Fajon je v pismu premierju Janezu Janši predlagala štiri stvari, med njimi tudi dve kadrovski spremembi; via Žurnal24)