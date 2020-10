»Ko anketa gledalcev pokaže, da je zmagal starš in ne strokovnjak«

IZJAVA DNEVA

"Na slovenski televiziji pogosto vidimo primer, ko svetovno priznan strokovnjak hladno navaja brezhibne argumente in številke, na drugi strani pa starš umrlega otroka, ki naj bi nedokazano umrl zaradi cepiva, pokaže iskreno in globoko bolečino. Anketa gledalcev pokaže, da je zmagal starš in ne strokovnjak, saj je večino ganila grozovita izguba. Sedaj pa primerjajmo ta dogodek s tristo do petsto milijoni umrlimi za črnimi kozami (na zgornji fotografiji mladi bolnik leta 1973, zdravila proti visoko smrtni bolezni ni, učinkovito je le cepljenje). Če bi njihove slike položili eno poleg druge, bi obkrožili naš planet. Poskusimo si zamisliti količino trpljenja teh 300 do 500 milijonov, kako ležijo nemočni v postelji v telesnih sokovih in opazujejo, kako jim odpovedujejo organi. Če ste občutili to, ali ste še sposobni mirno se pogovarjati z necepilci?"

(Prof. dr. Matjaž Gams, vodja Odseka za inteligentne sisteme na Inštitutu Jožef Stefan, ki se ukvarja z umetno inteligenco in kognitivnimi znanostmi, v kolumni na zurnal24.si)