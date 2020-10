»Živce mi parajo novinarji, ki so pred politiki podložni in ponižni«

IZJAVA DNEVA

"V devetnajstih letih moje novinarske kariere so različni režimi in politiki name lepili različne etikete. Življenja nas vojnih novinarjev niso ogrožena samo na bojiščih, temveč nas resno ogrožajo tudi razni avtoritarni oziroma tiranski režimi, kot so izraelski, turški, egiptovski, iranski in tako dalje. Doma so mi esdeesovci v parlamentu očitali, da sem nekakšen anarhoislamist, medtem ko sem jaz v Iraku s producentom Miho Černecem iz produkcijske hiše Staragara snemal dva dokumentarca o preganjanju tamkajšnjih kristjanov. Te oznake na svoj račun sprejemam kot svojevrstno priznanje, da se me bojijo, in prav je tako. Novinarji smo tu zato, da jih nadziramo in razkrivamo njihova nečedna početja. Živce mi parajo novinarji, ki so pred politiki in drugimi kravatarji podložni in ponižni. Nepopisno mi parajo živce."

(Erik Valenčič, poročevalec z vojnih območij in režiser, o tem, kako so različni režimi in politiki nanj lepili različne etikete; v intervjuju za časnik Večer)